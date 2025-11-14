TMW Radio Massimo Orlando: "Conte ha mollato. Yildiz, se la Juve non arriva a 6 mln..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?

"Credo che debba saper bilanciare le cose Conte. Ossia quando tornano dalle Nazionali, dalla Champions, metti la squadra sotto torchio dal punto di vista fisico, lì ci vuole anche un po' di buonsenso. Conte è questo, ma con tanti impegni e giocatori sottoposti a fatiche, potrebbe esserci un allenamento differenziato. Io ho la sensazione che abbia mollato. Nella testa di Conte la stagione è già compromessa, cosa che non è per il presidente, che sta provando giustamente a salvarla".

Yildiz, il rinnovo è già un caso?

"Mi sembra che a volte tutti si rimanga sorpresi di tutto questo. E' uno di 20 anni che ha un mercato in tutte le nazioni più importanti ed è il futuro della Juve. Se non arriva a 6 mln, il giocatore va via e fa bene. Ha 4 anni di contratto ancora, ma sai le pressioni dei procuratori, che portano altre offerte? La Juve ha un ragazzo talentuoso in casa, che non ha dimostrato ancora tutto il suo valore, ma per i parametri attuali 6 mln ci stanno tutti".

Oggi quanto vale?

"Se Lucca quasi 40, lui almeno 70 mln. E' vero, deve dimostrare ancora certe qualità, ma in una Juve così non è facile giocare. In una squadra come si deve, tutto il suo talento viene fuori".