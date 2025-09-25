Materazzi: "Chivu non era la prima scelta dell'Inter. Ha fatto i passaggi che doveva fare"

Cristian Chivu continua a far discutere. Le sue prime partite all'Inter non sono state del tutto convincenti e c'è chi lo ha criticato per la poca abitudine a fare questo mestiere ad alti livelli. Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro e suo ex compagno però non ci sta e, durante un'intervista a Cronache di Spogliatoio, lo ha difeso: "Ha fatto i passaggi che doveva fare. In tanti dicono che sia inesperto, ma lui è cresciuto nell'Ajax e ha fatto lo stesso percorso all'Inter come tecnico delle giovanili".

A quel punto il colpo di scena: "È arrivato a un punto in cui ha detto in maniera matura e intelligente: 'Mi fermo e aspetto'. E ha avuto la fortuna di essere chiamato dal Parma, in Serie A: lì ha fatto poche partite, è vero, ma è riuscito a salvare la squadra. Quindi è arrivata la grande chance"

Materazzi infine analizza anche in maniera onesta quello che è successo in estate: "Cristian non era la prima scelta dell'Inter per il dopo-Inzaghi, ma non essendoci stati gli incastri giusti il club ha deciso di dargli la possibilità di allenare. In campo, Chivu era già un allenatore, ma fuori dal campo non era mentalizzato come altri tipo giocatori tipo Cambiasso. Dopo l'allenamento, il Cuchu veniva lì e ti dava le spiegazioni".