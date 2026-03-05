Materazzi: "Gattuso venderà cara la pelle per il Mondiale. Dovremo spingere forte"

Ospite dei microfoni di Vivo Azzurro Tv, Matteo Materazzi, ex difensore Campione del Mondo con l'Italia nel 2006, ha detto la sua sui playoff qualificazione al Mondiale in programma la prossima estate che vedranno proprio la Nazionale azzurra giocarsi l'ultima chance di essere protagonista della kermesse americana dopo aver saltato le edizioni del 2018 in Russia e 2022 in Qatar:

“Quel che so è che Rino Gattuso venderà cara la pelle per portarci al Mondiale. Ha preso il ruolo più difficile che potesse assumere, la qualificazione diretta era praticamente compromessa. Sta cercando di trasmettere il suo entusiasmo alla squadra. Non incontreremo squadre fantastiche ma toste, deve fare in modo di lasciare i ragazzi tranquilli.

Ci sarà da spingere forte, sono convinto che stia lavorando con la massima professionalità. Ed è la cosa più importante per arrivare pronti a questi due appuntamenti così difficili”.