Il nipote di Marco Materazzi convocato con la Serbia U19. È il figlio di Matteo

Gianfilippo Materazzi, promettente talento del settore giovanile della Lazio, ha ricevuto la sua prima convocazione nella nazionale U19 serba, guidata dal selezionatore Igor Matić, per la sfida contro la Slovenia. Dietro questo traguardo si cela una storia fatta di radici, famiglia e identità: Gianfilippo, esterno offensivo di grande qualità, è infatti nipote di Marco Materazzi e figlio del procuratore Matteo Materazzi, un legame che rende questa chiamata ancora più significativa.

La Serbia nel cuore - Per ogni giovane calciatore, indossare il simbolo della nazionale rappresenta un passo fondamentale, ma per Gianfilippo ha un valore in più: è la possibilità di portare in campo l’orgoglio della propria famiglia e la passione per la Serbia: "La prima convocazione in Nazionale, per qualsiasi giovane calciatore, è un passo importante, ma anche una responsabilità. Nel caso di Gianfilippo Materazzi, quella convocazione porta con sé anche una forte emozione familiare, il ricordo delle sue radici e il desiderio di confermare sul campo il suo amore per la Serbia.

Per la Federcalcio serba, storie come queste dimostrano che la maglia con lo stemma nazionale ha un significato speciale. Non solo per i giocatori che la indossano, ma anche per le famiglie che la vedono come un sogno che si avvera. Perché la nazionale non è solo una squadra. È un legame, un'identità e un cuore che, ovunque batta, riconosce i suoi colori", si legge sui social della Federcalcio serba.

Anche la Lazio ha voluto celebrare il giovane talento, annunciando la convocazione e augurandogli le migliori fortune per questa nuova avventura internazionale. Per Gianfilippo Materazzi questo è solo l’inizio del percorso.