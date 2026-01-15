TMW Mateta alla Juventus? Per il Milan era un obiettivo sensibile in caso di cessione di Nkunku

Jean Philippe Mateta era il primo nome per l'attacco del Milan in questa sessione di mercato. Al netto dell'arrivo di Fullkrug, preso perché serviva un certo tipo di giocatore e che poteva essere un'occasione in prestito, il francese sarebbe diventato un obiettivo (molto) sensibile in caso di cessione di Christopher Nkunku. In questo momento un addio dell'ex Chelsea sembra molto più improbabile rispetto a prima - se non da escludere - e quindi la situazione dell'attaccante del Crystal Palace è in stand by.

Vero è che la Juventus lo ha messo nel mirino ed è un giocatore seguito. Il problema è che servirebbe un'uscita - in particolare di Dusan Vlahovic - per eventualmente dare l'assalto a un giocatore che attualmente vale fra i 25 e i 35 milioni, molto meno rispetto a quanto chiesto in estate all'Atalanta, tanto che le richieste sfioravano i 50 milioni.

Può essere un obiettivo per l'estate? Sicuramente le sue prestazioni verranno monitorate attentamente da qui alla fine, per capire se poi verrà convocato anche per il Mondiale dalla Nazionale francese. Finora ha giocato 32 partite segnando 10 gol in tutte le competizioni e sarebbe un giocatore differente rispetto a quelli già in rosa come David e Openda.