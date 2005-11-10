Mattia Baldassarre entra nel CdA del Lecce. Il comunicato del club con i dettagli

Mattia Baldassarre entra nel CdA del Lecce. Il comunicato del club con i dettagliUfficiale
Tommaso Bonan
Nuova nomina all'interno del CdA del Lecce. Il club salentino, attraverso un comunicato ufficiale, rende infatti noto l'ingresso di Mattia Baldassarre, reduce dall'esperienza al Ravenna.
La nota ufficiale del Lecce
"L’U.S. Lecce comunica che il 9 ottobre verrà cooptato all’interno del CDA il Dott. Mattia Baldassarre con il ruolo di amministratore e componente del Comitato Esecutivo, con deleghe relative ai rapporti bancari, alla valorizzazione del brand, allo sviluppo delle attività commerciali e digitali al fine di promuovere, in modo strutturato, l’implementazione dei ricavi non sportivi. Il dirigente salentino, originario di Lecce, dopo una brillante esperienza al Ravenna Calcio, andrà a completare il modello di governance scelto in estate dalla società che prevede una suddivisione delle funzioni tra le varie professionalità presenti all’interno del Comitato Esecutivo".