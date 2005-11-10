Dumfries: "Dopo cinque anni era il momento di cambiare e il Real era perfetto per me"

Nel corso della lunga intervista concessa a Libero, Denzel Dumfries racconta anche dei primi contatti e della decisione di andare al Real Madrid: "Dopo 5 anni all'Inter ho sentito che era il momento giusto per provare qualcosa di nuovo. Il Real per me è il più grande club del mondo ed è un privilegio giocare qui. Non aveva nulla a che fare con l'Inter, perché lì ho vissuto un periodo stupendo. Ma a volte nella vita senti di aver bisogno di nuove sfide e il Real era il club perfetto per me. Giocare nell'Inter è stato un grande onore ma era il passo che volevo fare. Anche i ragazzi erano molto felici per me. Era il momento giusto".

"Mio figlio è italiano e interista"

C'è qualcosa di italiano che ti sei portato in Spagna?

"Beh... Mio figlio è italiano, è un vero italiano! Ed è un grandissimo tifoso dell'Inter. Tutta la mia famiglia è ancora molto tifosa dell'Inter. Il più grande parla italiano e dice sempre: 'Io sono un ragazzo italiano'. L'Italia non uscirà mai dalla vita della mia famiglia e non voglio che succeda. È una cultura bellissima. I miei due figli più piccoli sono nati a Milano. L'Italia sarà sempre un posto speciale per me e per la mia famiglia", ha concluso l'olandese.