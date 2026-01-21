McKennie 'bomber' della Juventus. Capello: "In un aspetto ha le stesse qualità di McTominay"

La Juventus vince 2-0 contro il Benfica e acciuffa matematicamente i playoff. All'Allianz Stadium la decidono le due reti realizzate nella ripresa da Thuram e McKennie. Un risultato applaudito dall'ex tecnico dei bianconeri, oggi opinionista, Fabio Capello, che ai microfoni di Sky Sport ha detto: "In generale oggi mi è piaciuto l'approccio che ha avuto la squadra. La loro voglia di correre, di lottare su ogni pallone".

Capello ha poi elogiato la solidità alla difesa che riesce a dare la presenza di Bremer: "Bremer sta riuscendo a dare fiducia ed equilibrio a tutta la squadra. Con lui in campo e la Juventus che si difende a quattro, vedo la squadra muoversi meglio".

L'ex tecnico ha espresso il suo parere sulla scelta di Spalletti di utilizzare Miretti dietro alle punte: "Stasera da seconda punta non mi ha convinto. Penso che lì non si esprima al meglio perché Miretti è uno che ha bisogno di campo. Negli spazi chiusi va in difficoltà. Conceicao in quella posizione da più equilibrio, ha più capacità tecnica". Infine, ha parlato anche di McKennie: "Quando gioca sulla destra rende meno, è un pesce fuor d'acqua. Invece dietro le punte sfrutta le sue capacità di inserirsi. Stasera ha fatto un gol bellissimo. Mettere lui al posto di Miretti, con Conceicao, ha cambiato la Juventus. L'americano ha le stesse abilità di inserimento di McTominay".