McKennie è il MVP di Juventus-Cremonese. Tutti i premiati della 20ª giornata
Weston McKennie è il "Panini Player of the Match" di Juventus-Cremonese 5-0. Di seguito riportiamo tutti i MVP della 20ª giornata di campionato:
Udinese - Pisa 2-2 - Matteo Tramoni
Como - Bologna 1-1 - Jesus Rodriguez
Roma - Sassuolo 2-0 - Matias Soulé
Atalanta - Torino 2-0 - Charles De Ketelaere
Lecce - Parma 1-2 - Adrian Bernabé
Fiorentina - Milan 1-1 - Pietro Comuzzo
Hellas Verona - Lazio 0-1 - Mario Gila
Inter - Napoli 2-2 - Scott McTominay
Genoa - Cagliari 3-0 - Morten Frendrup
Juventus - Cremonese 5-0 - Weston McKennie
