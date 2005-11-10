McTominay e il gol più bello: dedica per la moglie Cam Reading in dolce attesa

Scott McTominay è tornato a segnare con la maglia del Napoli. Contro il Bodo/Glimt il centrocampista ha trovato il suo primo gol stagionale, poco dopo seguito anche dal secondo, contribuendo in modo decisivo al successo della squadra di Max Allegri.

Se il primo gol è servito per scrollarsi di dosso i fantasmi di un inizio di stagione difficile da superare, il secondo ha avuto un sapore speciale. Nell'esultanza infatti McTominay ha preso un pallone da terra e se lo è messo dentro la maglia come dedica alla compagna Cam Reading che presto lo renderà papà per la prima volta.