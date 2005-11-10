McTominay segna più degli attaccanti. E' lui il miglior bomber da quando è a Napoli

Serviva il suo ritorno al top per tornare alla vittoria. Serviva una sua doppietta per evitare che un'altra serata da tre gol subiti si trasformasse nell'ennesima notte da dramma sportivo. Scott McTominay ha deciso Napoli-Bodo/Glimt 4-3 coi suoi inserimenti, con la sua fisicità. Dopo il gol dell'1-1 ha sfruttato un assist di Politano per la rete del 2-1, nel momento di maggior difficoltà dei partenopei con un colpo di testa dei suoi ha segnato il gol da tre punti. Quello che ha scacciato i fantasmi, soprattutto quelli di Allegri. "È stata una bella partita da guardare, domani vedremo dove abbiamo sbagliato per capire dove fare meglio. L'importante era portare a casa il risultato e ci siamo riusciti. De Bruyne è un giocatore incredibile, siamo felici di averlo. Abbiamo un grande centrocampo, dobbiamo sfruttare le sue e le nostre qualità", ha dichiarato al termine del match un calciatore alla sua prima doppietta stagionale.

Scusate il ritardo

Quest'anno a causa di un'aritmia cardiaca la stagione di McTominay s'è interrotta praticamente subito, è ripartita solo dopo la sosta. I gol di ieri, ma soprattutto la prestazione fornita contro i norvegesi certifica però il suo pieno recupero. E quando lo scozzese è al top il Napoli da ormai più di due anni a questa parte è un'altra squadra: sia perché è un giocatore di grande temperamento capace di trascinare la squadra fuori dai momenti più delicati, sia perché i suoi gol sono tanti. Da quando è a Napoli - ovvero dall'estate 2024 - nessuno ha segnato più di lui.

Numeri da bomber

Ricordate la stagione del quarto Scudetto? Lo scozzese coi suoi gol decise quattro delle ultime otto gare di campionato, fu determinante nel testa a testa con l'Inter. Concluse la stagione con 36 presenze e 13 gol, uno in meno di Lukaku che l'anno successivo sarà però poco più di una comparsa. McTominay invece anche in una stagione più complicata ha fatto la differenza con 14 gol in 44 partite. Il totale fa 29 reti da quando è arrivato dal Manchester United per una trentina di milioni di euro: Hojlund, arrivato un anno più tardi, è ancora a quota 18. Sono numeri da centravanti più che da centrocampista, numeri che con la maglia del Napoli negli ultimi due anni (più dieci partite) non ha collezionato nessun altro.