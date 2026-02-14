Fiorentina, Mandragora: "Vittoria sporca, rigore a Kean ceduto volentieri dopo Sassuolo"

Nel post-partita di Como-Fiorentina, Rolando Mandragora, centrocampista della Viola, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Il commento sul match.

"Siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di entusiasmo, Quando i risultati non ci sono l’entusiasmo viene un pochino a mancare, avevamo bisogno di una vittoria così, sporca. Ora ci aspettano altre 13 partite e dovremo affrontarle in questo modo".

Sul rigore ceduto a Kean.

"Dopo il casino successo con il Sassuolo gliel’ho lasciato volentieri. Siamo felici per Nico e Moise, ci prepariamo alla partita di giovedì".