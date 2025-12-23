Mercato "a saldo zero": la posizione del Napoli sul vincolo per gennaio
Se la Lazio ha visto sbloccare il proprio mercato di gennaio, il Napoli ha dovuto invece incassare oggi la notizia che dovrà operare a "saldo zero" (leggi qui cosa comporta in vista di gennaio per gli azzurri).
Ma come è stata accolta la decisione della Commissione indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A, in seno al club partenopeo? Secondo quanto riferisce Sky Sport, la decisione è stata percepita come paradossale da parte del Napoli. Il motivo? Il club di Aurelio De Laurentiis ritiene per conto suo di avere un livello di liquidità importante nelle proprie casse.
Il club dunque rispetterà i nuovi vincoli che sono stati posti per gennaio, anche se non condivide queste norme non ritenendo - data la liquidità che ha nelle proprie casse - che ricorra la necessità di scontare elementi come i crediti di futura esigibilità.
