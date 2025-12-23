Conte, altro che dimissioni. Sabatini: "Ha risollevato il Napoli a modo suo"

Proprio nel momento in cui in molti si aspettavano clamorosi ribaltoni in negativo, Antonio Conte ha ribaltato sì il Napoli, ma per farlo tornare a ruggire. Gli azzurri hanno decisamente cambiato marcia dopo il ko di Bologna in campionato con annesso sfogo del tecnico, al netto dell'ultima sconfitta in campionato, riscattata da un altro trofeo portato in bacheca.

Proprio dell'importanza dell'allenatore ha parlato il dirigente Walter Sabatini, che a Radio Napoli Centrale ha dichiarato a proposito di Conte: "Conte ha tolto il Napoli dal momento difficile a suo modo, toccando le corde giuste. Si è visto un dominio dal punto di vista tecnico-tattico. La mano dell’allenatore è stata formidabile. Mi sono veramente divertito e ho apprezzato questo calcio di alto livello che il Napoli ha offerto. Penso che rivedrò la partita perché ho assistito a cose molto interessanti, come movimenti sincroni e azioni di grande bellezza".

Sabatini ha poi aggiunto: "Il Napoli ha giocato due partite spettacolari, con grande senso della verticalità. Con un centravanti come Hojlund che gioca così bene la squadra gioca meglio. Tutti ne hanno tratto giovamento, soprattutto Neres, che si sta rivelando un giocatore fenomenale. Ha fatto una prestazione completa, ma anche cattiva dal punto di vista calcistico. Quando il talento diventa al servizio della squadra si vedono grandi cose".