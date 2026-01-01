Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Mezzo Torino potrebbe salutare al 30 giugno. Il punto tra chi è di proprietà e chi in prestito

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:15
Dimitri Conti

L'anno nuovo è iniziato e con l'arrivo del 2026 si avvicina anche l'inizio della finestra invernale di calciomercato per la Serie A. Il cosiddetto mercato di riparazione non è però l'unica cosa che si para più vicina con il cambio di anno solare, perché tornano in auge anche aspetti direttamente ad esso collegati, come per esempio la gestione di coloro che hanno il contratto in scadenza a fine stagione. E ci sono realtà, come ad esempio il Torino, che in tal senso vantano il pienone.

Sono infatti ben 14 i calciatori entrati formalmente negli ultimi mesi di contratto con il Torino, distribuiti tra coloro già di proprietà dei granata e quelli che invece sono arrivati in estate tramite formule a base prestito. Partendo dai primi, ci sono diversi senatori e over-30: dal comandante della difesa Guillermo Maripan (31 anni), con cui comunque il club sta già colloquiando da qualche tempo per estendere, fino ad Adrien Tameze (31) e Adam Masina (31), passando per Valentino Lazaro (29) e per due profili 'baby' come Emirhan Ilkhan (21) e Zanos Savva (20). In scadenza il 30 giugno 2026 anche Perr Schuurs (26), assente ormai da palcoscenici da un paio d'anni per via di problemi fisici molto invadenti. Guai che non è riuscito a evitare neppure Saba Sazonov (23): già in estate il Toro lo stava cedendo al Getafe, ma l'affare era saltato per un errore procedurale. Difficile che non sia addio. C'è poi anche il portiere Mihai Popa (25), fin qui una sorta di oggetto del mistero.

Ci sono poi i cinque giocatori che il Torino ha preso in prestito. Due hanno inserito l'obbligo di riscatto condizionato e sono Niels Nkounkou (25 anni), preso dall'Eintracht Francoforte, e Tino Anjorin (24), prelevato dall'Empoli. Stessa formula usata nel duplice affare col Napoli per Giovanni Simeone (30), ma non per Cyril Ngonge (25), che ha un 'semplice' diritto di riscatto, al pari di quello concordato con l'Inter per il regista Kristjan Asllani (23).

