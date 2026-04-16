TMW Migliori Under 23 del pianeta: in Serie A comanda Yildiz, poi Wesley. Scalvini ed Esposito primi italiani

Il CIES (International Centre for Sports Studies) ha pubblicato oggi un report riguardante i migliori Under 23 al mondo, classificandoli in base a otto aree di gioco, al livello sportivo delle partite disputate, ai risultati e al tempo di gioco: spostando lo sguardo solo alla nostra porzione di cielo, vale a dire la Serie A, val la pena notare come Kenan Yildiz sia indiscutibilmente il numero 1 secondo questi parametri.

Dietro di lui Wesley e Nico Paz, poi Ramon, sempre del Como, mentre Scalvini e Pio Esposito sono i primi italiani. Questo l'elenco pubblicato dall'ente svizzero, con il rating come primo dato e l'età come ultimo:

96.0 Kenan Yildiz Juventus FC 20.9

86.8 Wesley França AS Roma 22.6

86.3 Nico Paz Como 1907 21.6

84.1 Jacobo Ramón Como 1907 21.3

83.5 Giorgio Scalvini Atalanta BC 22.3

83.5 Pio Esposito FC Inter 20.8

83.4 Matías Soulé AS Roma 23.0

81.9 Jonathan Rowe Bologna FC 22.9

81.6 Petar Sučić FC Inter 22.4

81.4 Lorenzo Bernasconi Atalanta BC 22.4

81.2 Santiago Castro Bologna FC 21.6

81.0 Pietro Comuzzo ACF Fiorentina 21.1

80.9 Davide Bartesaghi AC Milan 20.3

79.3 Tiago Gabriel US Lecce 21.3

79.0 Honest Ahanor Atalanta BC 18.1

78.9 Jesús Rodríguez Como 1907 20.4

78.7 Alessandro Circati Parma Calcio 22.5

78.6 Niccolò Pisilli AS Roma 21.5

78.5 Marco Palestra Cagliari Calcio 21.1

77.4 Eivind Helland Bologna FC 20.9