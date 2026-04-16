"Juve, ce la fai senza Yildiz? Il turco si deve fermare". L'apertura di Tuttosport

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport si apre con una domanda che il quotidiano pone alla Juventus: "Juve, ce la fai senza Yildiz? Infiltrazioni al ginocchio per il turco: si deve fermare", si legge nell'apertura del giornale torinese: "Domenica il Bologna, prima tappa dell'assalto finale alla Champions: la tendinopatia rischia di togliere Kenan a Spalletti, costretto a inventarsi un attacco alternativo. Milik di nuovo ko, infortunio muscolare alla coscia: ha chiuso qui. Idea Rennes per Openda".

Nel taglio alto si parla invece del Torino e degli investitori interessati all'acquisto del club: "Toro, dopo gli arabi attesi gli americani. A fine 2025 studio e rinuncia di una famiglia saudita: ora... Una proposta da Riad, con Fassone consulente, non è poi giunta a Cairo. Ma adesso che il presidente come 21 anni fa ha ribadito la disponibilità a cedere il club, si aspettano novità dagli Usa. Anche Bank of America in azione. Zapata organizza la grigliata al Filadelfia".

Spazio anche alla serata di Champions League ("È Bayernfest! Real, flop e furia. Ribaltone finale con Diaz e Olise: 4-3 show, adesso il Psg. Spagnoli contro l'arbitro. Arsenal, basta lo 0-0") ma anche a Europa e Conference League ("Bologna, Fiorentina e gli assalti impossbili alle inglesi"). Spicca anche un box dedicato ala visita ad Appiano Gentile di Nadia Battocletti: "Anche Nadia spinge l'Inter".