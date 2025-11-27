TMW Radio Bucchioni: "Se la Juve finisse fuori dalle prime quattro sarebbe un disastro"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto nel pomeriggio di TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Il Milan affronterà la Lazio senza Pulisic. Cosa ti aspetti dai rossoneri?

"Il Milan senza le coppe può rimanere in ottica scudetto e ci resterà fino alla fine. Non partecipare alle coppe è un disvalore a livello economico, ma in ottica campionato è un vantaggio. L'assenza di Pulisic peserà e contro la Lazio sarà una partita complicata, perché di fronte c'è un allenatore che sa trovare soluzioni".

Quello dell'Inter è più un problema psicologico o di campo?

"Io non mi focalizzerei sui singoli, perche è un atteggiamento generale che va cambiato. Chivu deve imparare dai Simeone, dai Conte e dagli Allegri, perché finora ha perso spesso partite che avrebbe meritato di vincere. Poi per carità, si può chiedere qualcosa in più a Sommer ma non credo sia quello il problema principale. Bisogna lavorare sulla compattezza".

Palladino può fare un percorso importante con l'Atalanta?

"Voglio vedere se avrà l'intelligenza, e penso che ce l'abbia, di cambiare quello che ha fatto a Firenze. L'anno scorso era stata una Fiorentina solo basata sul palla lunga e pedalare, solo per far correre Kean. Se cambia il modo di pensare e si mette nell'idea di continuare il lavoro di Gasperini le possibilità ci sono. Quando si entra in uno spogliatoio dopo che c'è stato un allenatore che ha vinto tutto bisogna farlo in punta di piedi. Juric sarà pure un buon allenatore, ma il punto di vista caratteriale è il suo limite".

Chi tra Juventus e Atalanta ha l'organico migliore?

"L'Atalanta è una squadra già formata e che ha personalità. La Juventus al momento invece non ha un gioco. Starà a Spalletti costruire qualcosa di nuovo, ma i nerazzurri sono avanti".

La Juventus può risalire?

"Nonostante tutte le difficoltà dara fastidio a tutte. Se la Juventus dovesse finire fuori dai primi quattro posti sarebbe un disastro. La verità è che tutte le squadre lì davanti sono imperfette".