Milan a caccia di un centrocampista top: Goretzka è il nome giusto, Tare prova a scattare

Il Milan ha deciso di provarci per Leon Goretzka, centrocampista di 31 anni, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco: arrivano conferme pure da ambienti vicini al club bavarese. I rossoneri si sono mossi a gennaio per cercare di anticipare la concorrenza, e in queste settimane proveranno lo scatto in avanti, fa sapere oggi il Corriere dello Sport.

La concorrenza non manca, servirà una offerta importante

Goretzka in Italia piace al Milan, ma anche a Inter e Juve, mentre all’estero l’Atletico Madrid e l’Arsenal sono le principali antagoniste. Sarenne il profilo ideale per Allegri, un giocatore in grado alzare l’asticella a centrocampo. Il Milan dovrà preparare un’offerta economica convincente, in quanto Goretzka punta ad uno stipendio alto, dopo quello faraonico da 9 milioni più bonus ricevuto dal Bayern negli ultimi anni. Servirebbe, dunque, un’offerta da 6-7 milioni più premio alla firma per convincere il centrocampista.

Per la difesa ancora occhi su Gila

Il direttore sportivo Igli Tare prosegue pure la caccia al difensore e Mario Gila della Lazio resta in cima alla lista. Il centrale spagnolo è finito anche nel mirino dell’Aston Villa, che potrebbe proporre alla società di Claudio Lotito una cifra vicina ai 25 milioni di euro, nonostante la scadenza del contratto di Gila sia tra solo una stagione.