Milan, Tare toglie Nkunku dal mercato: "Non è mai stato in discussione"

Prima della sfida contro il Cagliari, il Direttore Sportivo Igli Tare ha commentato il match in programma ai microfoni di DAZN: "Nkunku non è mai stato messo in discussione. La preparazione non fatta e l'infortunio a settembre hanno rallentato il suo percorso, nell'ultimo mese ha trovato un suo equilibrio ed è ben voluto dalla squadra. Peccato non averlo a disposizione quest'oggi, dopo i suoi due gol nell'ultima gara. Fullkrug? Lui è un giocatore che porta esperienza e fisicità dentro l'area, so bene come si interpreta questo ruolo: ci ha sorpreso tutti per entusiasmo e presenza fisica abbastanza buono, in questo momento ha 30-40 minuti, potrebbe anche esordire oggi. L'abbiamo portato in anticipo, in accordo con il West Ham, per permettergli di inserirsi subito nel gruppo".

Sul futuro del mercato, Tare ha risposto così: "Noi siamo contenti del reparto difensivo, i ragazzi sono stati bravi. Vogliamo cercare di dare delle scelte all'allenatore quindi saremo vigili comunque sul mercato. Non è importante l'età, ma l'essere pronto a scendere in campo".