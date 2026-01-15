TMW
Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
TUTTO mercato WEB
Alla fine, Niclas Fullkrug sarà a disposizione del Milan di Massimiliano Allegri già da questa sera. Il centravanti tedesco, che nella gara con la Fiorentina ha rimediato una infrazione a una falange del piede, sarà infatti tra i convocati per la partita con il Como.
Un recupero davvero lampo, considerato che i primissimi report - nulla di ufficiale, sia chiaro - da Milanello facevano riferimento a uno stop discretamente lungo. Si era parlato di rientro tra la gara con la Roma e quella con il Bologna, ma Fullkrug stringe i denti e vuole esserci a tutti i costi. Da capire se solo per seguire i compagni dalla panchina o anche per subentrare in corso d’opera.
Tra i convocati rossoneri rientra anche il portiere Terracciano.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile