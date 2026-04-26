Milan, Allegri: "A Leao e Pulisic manca solo il gol, Juventus più forte con Spalletti"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro la Juventus: "Sarà sicuramente una bellissima partita, affrontiamo una Juventus che sta facendo molto bene e non subisce gol da tre giornate. Dobbiamo essere più ordinati e compatti, giocando anche meglio tecnicamente".

Come stanno Pulisic e Leao?

"Stanno bene, gli manca solamente il gol e speriamo che oggi lo trovino. Sono giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, ma ci sarà bisogno di tutta la squadra".

Che Juventus si aspetta?

"Mi aspetto una squadra che è brava a muoversi, dobbiamo far passare meno palle possibili dentro gli spazi. La Juventus è una delle squadre più forti del campionato come rosa, lo è sempre stata e l'arrivo di Spalletti gli ha dato qualcosa in più".