Milan primo in classifica, Leao: "Sognare è gratis... Assist di Tomori? Provato in allenamento"

Rafael Leao, match winner di Milan-Lazio, ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta dai suoi rossoneri questa sera a San Siro. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dai movimenti da numero 9 in attacco: "Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono: il cross di Fikayo è una cosa che facciamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti".

Sullo scudetto: "Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile"

Su Allegri: "Allegri è un vincente, ha vinto qua al Milan. Ha l'esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina: Ruben e Samuele hanno aiutato con la stessa voglia di chi è partito dall'inizio"

Sui suoi sogni: "Sognare è gratis ma è lunga. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia che è un obiettivo".