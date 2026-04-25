Milan, Allegri: "Parlare ora di mercato non serve a niente. Conta solo l'obiettivo Champions"

"Parlare ora di mercato non serve a niente. In questi momenti sei preso dall'obiettivo che hai davanti. Domani non potremo raggiungerlo matematicamente, ma dovremo fare un passettino in più. Poi quando sarà finita la stagione saremo tutti più lucidi". Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha in mente soltanto una cosa, la qualificazione alla prossima Champions League. Soltanto dopo sarà tempo di pensare a tutto il resto, dal mercato alla programmazione.

Allegri ha poi parlato anche della Juventus, rispondendo a una domanda su che tipo di squadra di aspetta di affrontare domani sera a San Siro: "La Juve sta facendo molto bene sotto il profilo del gioco e della fase difensiva, sono tre partire che non prendono gol, speriamo che domani tornino a subirne".

Spera che i suoi attaccanti possano sbloccarsi domani?

"Non importa chi segnerà, penso solo al raggiungimento del nostro obiettivo".

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