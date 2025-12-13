Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: "Leao, Fofana e Gimenez out. Pulisic è diabolico"

Milan, Allegri: "Leao, Fofana e Gimenez out. Pulisic è diabolico"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 14:15Serie A
Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Milanello, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A e in programma domani alle 12:30 a San Siro.

14:00 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Sassuolo tabù...
"Domani cerchiamo di invertire la rotta, perché i numeri col Sassuolo e con le neopromosse non sono a nostra favore. È una di quelle squadre contro cui le partite non finiscono mai, sia che tu sia in svantaggio sia che tu sia in vantaggio. Partita che andrà giocata con rispetto e ordine".

Bollettino medico.
"Leao non ci sarà domani, ma ci sarà contro il Napoli. Fofana è rientrato del tutto, ma domani lo lascio a casa. Convocato Athekame. Gimenez speriamo di averlo nel più breve tempo possibile".

Pulisic a che livello è?
"Margini di crescita li ha. Nella vita privata è molto schivo, però quando è in campo si trasforma. Poi è diabolico davanti alla porta. Deve trovare ancora la condizione migliore, così come Nkunku, la cui condizione fisica è migliorata molto; a Torino ha fatto una bellissima partita".

Perché spesso approccio non così dominante?
"In una stagione ci sono vari fasi. Partivamo bene all'inizio e iniziavamo il secondo tempo facendoci il segno della croce. Ora si è capovolta la situazione. Dobbiamo raggiungere un equilibrio per avere sempre l'approccio giusto. A Torino è stato fatto un bel secondo tempo, però nel primo quarto d'ora abbiamo subito due gol che ci potevano costare i tre punti. Col Sassuolo speriamo di non prendere gol. Domani è la prima alle 12.30, ci avviamo verso le feste... La priorità nostra è di affrontare il Sassuolo con grande ordine, le partite durano 100 minuti. Giochiamo contro una squadra che può fare gol in qualunque momento: la fase difensiva dovrà essere molto molto buona per non dargli la possibilità di esaltare le loro caratteristiche sugli esterni. Volpato e Laurientè nell'uno contro uno e nell'attacco alla profondità sono molto bravi. Partita complica che va portata a casa. Poi dobbiamo affrontare un viaggio in Arabia. Un conto è andarci con tre punti, un altro con una sconfitta...".

Nkunku ha poca fiducia?
"Deve essere più sereno. Lo abbiamo voluto tutti. L'allenatore e la società hanno piena fiducia in lui. Deve sorridere un po' di più, così le cose vanno meglio. Come Chivu a Lautaro? Non lo cosa cosa dica Chivu, ma deve fare così".

Perché Inter e Napoli favorite?
"Inter e Napoli sono la seconda e la prima dell'anno scorso, quindi è normale che siano le favorite. Il Milan ha cambiato tanti giocatori, ne sono arrivati di ottimi che si sono mischiati con altri di ottimo valore. Stiamo facendo un percorso: dobbiamo avere la convinzione di poter fare il massimo, partendo dalla consapevolezza che l'obiettivo è tornare a giocare la Champions. È vero che abbiamo 31 punti e siamo in testa, ma il campionato è lungo. Sarò noioso, ma l'importante è arrivare a marzo nelle migliori condizioni".

Ti preoccupa essere corto in attacco?
"Corto, non corto... Fino a gennaio anche se volessimo non può arrivare nessuno. Devo trovare soluzioni interne in un gruppo di ragazzi che me le danno. In qualche modo faremo. La società è vigile per il mercato, ma ora noi dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani. Fatta la partita di domani penseremo a Riyad e alla trasferta di Supercoppa".

Che squadra è il Sassuolo?
"Abbiamo visto che il Sassuolo ha caratteristiche ben precise. Anche con l'Inter a San Siro ha fatto una buona partita. Noi dobbiamo avere grande rispetto e grande ordine nella fase difensiva. Se andiamo in giro per il campo posso creare difficoltà. Per i tre punti domani dobbiamo fare una partita molto seria sotto tutti i punti di vista: tecnica, fisica e mentale".

Si aspettava di essere in testa prima di Natale?
"All'inizio non sapevo se potevano recepire o meno perché non li conoscevo. Si sono messi subito tutti a disposizione, l'obiettivo di tutti è di tornare in Champions e non è facile. Stiamo lavorando bene ma bisogna migliorare ancora tanto in alcune fasi della partita, come capire quando l'avversario è in difficoltà e quindi va ucciso. Senza perdere di vista l'obiettivo di domani: bisogna creare i presupposti per vincere".

Molti dicono che il Milan è in vantaggio sulle rivali...
"Mah, giocare a nascondino fa parte del gioco. Io avrei piacere a giocare la Champions, perché lavoriamo per questo. Le altre chiacchiere, il vantaggio o lo svantaggio... Il vantaggio è avere una squadra forte, una società forte e un ambiente che sostiene. La bellezza è giocare la Champions, a me piace questo".

Ha in mente una gestione di Modric per le prossime partite?
"Jashari è cresciuto molto

A Torino era più tranquillo che a Udine...
"Mah, tranquillo. Sapevo che c'era tempo. Contro la Lazio siamo andati dietro alla partita, buttando troppe palle. Anche ad un minuto dalla fine devi creare l'azione"

Articoli correlati
Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni... Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni
Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien
Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno... Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno bisogno di vantaggi"
Altre notizie Serie A
Atalanta-Cagliari, i convocati di Palladino: oltre ai 3 infortunati resta fuori anche... Atalanta-Cagliari, i convocati di Palladino: oltre ai 3 infortunati resta fuori anche Hien
Milan, Allegri: "Leao, Fofana e Gimenez out. Pulisic è diabolico" Live TMWMilan, Allegri: "Leao, Fofana e Gimenez out. Pulisic è diabolico"
Inter, Chivu: "Serve una partita perfetta, il Genoa ha entusiasmo" Live TMWInter, Chivu: "Serve una partita perfetta, il Genoa ha entusiasmo"
Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni... Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni
Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien Probabili formazioniSerie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien
Roma, collaborazione con Wizz Air. Gandler: "Iniziative di grande impatto per i tifosi"... TMWRoma, collaborazione con Wizz Air. Gandler: "Iniziative di grande impatto per i tifosi"
Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno... Sassuolo, Grosso verso il Milan: "Serve drizzare le antenne perché loro non hanno bisogno di vantaggi"
Prima della Fiorentina, Gudmundsson svela il retroscena: "Parlavo con Inter e Juventus"... Prima della Fiorentina, Gudmundsson svela il retroscena: "Parlavo con Inter e Juventus"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Torino-Cremonese, le probabili formazioni: Baroni con la tentazione del tandem Simeone-Zapata
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien
Immagine top news n.1 Milan, è caccia al centravanti: fra Zirkzee e Fullkrug spunta l'occasione Gabriel Jesus?
Immagine top news n.2 Juventus, in settimana si ridiscute il rinnovo di Yildiz: Comolli pronto ad arrivare a 6 milioni
Immagine top news n.3 Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Immagine top news n.4 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Immagine top news n.5 Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.7 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.3 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Dicevano che eravamo falliti ma siamo lì, il Genoa ha entusiasmo"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri: "Leao, Fofana e Gimenez out. Pulisic è diabolico"
Immagine news Serie A n.3 Torino-Cremonese, le formazioni ufficiali: Adams con Zapata. Assenza dell'ultimo secondo per Nicola
Immagine news Serie A n.4 Atalanta-Cagliari, i convocati di Palladino: oltre ai 3 infortunati resta fuori anche Hien
Immagine news Serie A n.5 Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Palladino perde Hien
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Empoli, le formazioni ufficiali: cambi in attacco per ambo le squadre
Immagine news Serie B n.2 Spezia-Modena, le formazioni ufficiali: Donadoni ne cambia 2. Sottil solo uno
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Mantova, i convocati di Mignani: mancano solo Zamagni e Tosku
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, problema al flessore della coscia per Girma: out almeno tre settimane
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Bereszynski: "Giocare contro la Samp un emozione, faccio il tifo per loro"
Immagine news Serie B n.6 Zero minuti per Tosto ad Empoli: a gennaio può andare in prestito, lo seguono due club di C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana in crisi, Bandecchi: “Il progetto stadio-clinica è valido. Pronti a un cambio di proprietà”
Immagine news Serie C n.2 Pasini presenta Eugenio Corini: “Voglio vincere e riportare il Brescia dove merita”
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, Corini: “È una rinascita. Qui per ripartire e scrivere un’altra pagina di storia”
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Rothstein: "In passato bruciata quantità scellerata di denaro. Servirà tempo"
Immagine news Serie C n.5 Pineto, rinnovo di contratto fino al giugno 2027 per Luca Schirone
Immagine news Serie C n.6 Picerno, Bertotto indica la strada: "Ripartiamo da quanto costruito in queste gare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Napoli avanti sulla Juve. Fiorentina 1-1 a Como. I parziali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, al via quest'oggi la 9ª giornata. Fari puntata su Como Women-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere