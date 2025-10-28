Live TMW Milan, Allegri: "Meglio nel secondo tempo. Leao? Non stava bene stasera"

22:43 – Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Si aspettava questa partita stasera?

"Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente sia per stanchezza che per la forza dell'Atalanta: ciò ha portato ad un primo tempo abbastanza sottotono dove abbiamo preso un goal evitabile. Nella ripresa siamo molto migliorati, dove abbiamo avuto delle situazioni abbastanza favorevoli. Ho detto ai ragazzi che serve mantenere l'equilibrio: noi dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto nonostante le difficoltà che si possono incontrare. Ora serve recuperare le energie, ma i ragazzi stasera devono essere contenti".

Cosa è successo a Leao nel primo tempo?

"Aveva un problema all'anca contro il Pisa. Stasera non stava benissimo e chi è subentrato davanti ha fatto molto bene. Vincere le partite è sempre complicato, ma sono soddisfatto dello spirito del gruppo. Giocare con umiltà e rispetto sapendo che per portarla a casa bisogna migliorare sotto ogni aspetto".

Cosa serve per migliorare?

"Dobbiamo pensare a subire meno goal così come serve migliorare anche davanti per cercare di essere più cinici".

Quanto può essere determinante la coppia Loftus Cheek-Nkonkou?

"Hanno portato sicuramente molto, dove si sono viste delle occasioni molto importanti che potevamo sfruttare meglio. Sono molto soddisfatto non solo di loro, ma anche di tutta la squadra che ha fatto un buon lavoro".

Gimenez non si è sbloccato: cosa deve per fare migliorare?

"Lui è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano anche in fase difensiva. Sono convinto che lui deve pensare a lavorare e i goal poi arriveranno. Insieme si può solo andare avanti".

23:22 - Termina la conferenza stampa di Allegri