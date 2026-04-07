Milan, Allegri: "Meritiamo 63 punti. C'è un aspetto sul quale dobbiamo assolutamente migliorare"

Una sconfitta che mette probabilmente la parola 'fine' alle speranze di Scudetto. Nel posticipo del lunedì sera della 31^ giornata del campionato italiano di Serie A il Milan esce sconfitto dal Maradona di Napoli grazie al gol realizzato nel finale da Politano, si vede scavalcare dalla stessa formazione azzurra e resta a nove punti di distanza dall'Inter.

Per parlare del ko, ai microfoni TeleLombardia, è intervenuto il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri, che senza mezzi giri di parole si è definitivamente tirato fuori dalla corsa al tricolore: "Siamo fuori dalla lotta scudetto, abbiamo 9 punti di ritardo. Tra l’altro veniamo da due sconfitte fuori casa senza far gol. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Poi bisogna ritrovare la condizione con alcuni giocatori: Gimenez è sei mesi che non gioca, Leao era da 12 giorni che non si allenava, Pulisic è tornato dalla nazionale. Fortunatamente gli altri stanno tutti bene ma in questo momento bisogna concentrarsi su quella che è la partita di sabato, dobbiamo lavorare e cercare di arrivare nelle migliori condizioni".

L'allenatore livornese ha anche analizzato la classifica della propria squadra: "Abbiamo 63 punti e meritiamo questi. Con una partita non si risolve il discorso Champions ma una vittoria servirebbe per allungare su quelle dietro".