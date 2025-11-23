Milan, Allegri: "Nkunku è un giocatore di grande tecnica, alla fine verrà fuori"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha avuto modo di approfondire diversi temi legati alla propria squadra in vista della grande sfida stracittadina di questa sera alle ore 20:45 contro i cugini dell'Inter, nell'intervista a DAZN.

Tra gli argomenti sui quali ha risposto il tecnico del Milan, anche il lento inserimento di Christopher Nkunku nelle gerarchie dell'attacco rossonero: "Gimenez è ancora fuori per il problema alla caviglia. Nkunku ha fatto un'ottima partita sia con la Roma, a Parma ha avuto un pochino più di difficoltà, ma è un giocatore di grande tecnica e alla fine verrà fuori".

Non solo però aspetti tecnici, perché Allegri ha avuto modo di rispondere anche sugli obiettivi del Milan, considerando che in settimana Tare aveva parlato di possibilità Scudetto per la propria squadra da valutare a marzo: "Non è una pressione. Quando lavori in un grande club come il Milan è normale che devi avere un obiettivo, che comunque è quello di rientrare in Champions, perché deve partecipare in Champions, che è l'habitat che le se addice, dove ha vinto 7 volte. Allo stesso tempo non bisogna porsi dei limiti ma avere l'ambizione, ma soprattutto lavorare per ottenere il massimo dei risultati. Se poi il massimo dei risultati sarà entrare nelle prime 4 significa che saremo stati bravi ad entrare tra le prime 4, se sarà quello di arrivare più in alto significa che ce lo saremo meritato. Anche perché il campionato non mente, alla fine vince la squadra più forte".

