Milan, Allegri: "Derby partita meravigliosa, stasera avrà la meglio chi vince più duelli"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby con l'Inter: "Era importante per noi recuperare tutti i giocatori, perché alza il ritmo dell'allenamento. Stasera è una partita complicata contro una squadra difficile, dobbiamo proseguire nel nostro percorso per arrivare a marzo nella miglior maniera possibile".

Bartesaghi preferito a Estupinan?

"Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e dal grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Stasera ci vorrà grande cuore e grande tecnica".

Approccio fondamentale?

"E' un aspetto molto importante, bisogna essere più lucidi e sereni quando abbiamo la palla. Stasera chi vince più duelli vince la partita".

Ti mancava questa partita?

"E' una partita meravigliosa, si vive per giocare e vivere queste serate. Speriamo di vincere per essere contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro posizioni".