Roma, domani c'è la Cremonese: a breve la conferenza stampa di Gasperini
La Roma di Gian Piero Gasperini sarà ospite della Cremonese allo Stadio Zini con l'obiettivo di confermarsi in vetta alla classifica: il match è in programma per le ore 15.00 di domani. Alle 13.30 odierne, invece, Gasperini presenterà la gara in conferenza stampa presso l'apposita sala del Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Diretta testuale a cura di TMW.
13.10 - A breve la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.
