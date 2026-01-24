Milan, Allegri: "Visita di Cardinale molto positiva. Momento importante, ci giochiamo la Champions"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, ha parlato anche della visita di Gerry Cardinale di questa settimana: "La visita della proprietà ha fatto molto piacere a tutti: è un momento importante della stagione, in cui ci giochiamo l'entrata in Champions League. È stata una chiacchierata, una bella visita, ne siamo molto contenti. Poi noi dobbiamo solo pensare al campo. Domani sarà una bella partita da affrontare, contro una squadra che lotta con noi per i primi quattro posti. Gasperini sta facendo un ottimo lavoro, la formazione rispecchia il suo allenatore: sono molto bravi in fase offensiva e anche in fase difensiva. Dovremo essere molto bravi: ci aspettiamo un bell'ambiente e una bella partita, per la quale servirà tanta precisione tecnica".

Bollettino medico.

"Oggi faremo l'ultimo allenamento e valuteremo. Saelemaekers ieri stava molto meglio, oggi valuterò se farlo partire dall'inizio. Gimenez sta procedendo bene, sarà sicuramente una bella risorsa per il finale di stagione. Leao sta convivendo con il solito problema, ma è a disposizione così come Fullkrug".

È più sorpresa la Roma o il Milan?

"La Roma non è una sorpresa: sapevo che con Gasperini l'avemmo trovata lì. Siamo rimasti in quattro squadre per tre posti, perché l'Inter la tengo fuori: sta facendo molto bene e ha una proiezione di 90 punti. Speriamo che magari ci siano cinque squadre in Europa, altrimenti una deve rimanere fuori".