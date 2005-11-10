Amorim e la sconfitta col Bologna: "Mancata energia, dobbiamo recuperare i giocatori"

Il Milan incassa una pesante sconfitta contro il Bologna e Ruben Amorim analizza il momento della squadra senza nascondere le difficoltà. Intervistato dalla testata brasiliana SportTV, il tecnico rossonero ha indicato nella mancanza di energie uno dei principali motivi del 4-2 subito a San Siro: "Credo che fin dal primo minuto non abbiamo avuto l’energia necessaria. Sentivo la squadra un po’ stanca e questo si è notato molto anche alla fine della gara", ha spiegato Amorim. "Abbiamo subito due gol molto rapidi nella seconda parte e questo ha reso tutto ancora più difficile. Abbiamo provato, abbiamo avuto un’opportunità con Camarda, ma non siamo riusciti a ribaltarla. Poi loro hanno segnato in ripartenza, quando ormai avevamo corso tutti i rischi".

Per l’allenatore portoghese, però, la sconfitta non è legata principalmente a un problema tattico: "Non ha molto a che fare con la tattica, ma con il capire che dobbiamo recuperare tutti i nostri giocatori per essere migliori, per essere una squadra più completa".

Il pensiero è già rivolto alla sfida più attesa, il derby di Milano. Amorim prova a rassicurare i tifosi rossoneri: "Possono aspettarsi buoni giocatori in campo che daranno il massimo per vincere la partita".