Milan, Modric: "Non pensiamo alle cose negative, abbiamo vinto gli ultimi due derby"

Dopo la sconfitta subita contro il Bologna, il centrocampista del Milan Luka Modric ha commentato ai microfoni di Rai Sport: "Dopo il secondo gol, arrivato su autorete, siamo diventati troppo nervosi. Non abbiamo più giocato il nostro calcio e alla fine abbiamo perso. È una sconfitta pesante, ma non possiamo stare troppo a lamentarci: dobbiamo già prepararci per quello che ci aspetta sabato".

Adesso arriva un derby che diventa decisivo.

"È una grande sfida. Non pensiamo alle cose negative, pensiamo in positivo: abbiamo vinto gli ultimi due derby e spero che possiamo continuare su questa strada positiva anche contro l'Inter".

Qual è il vero Milan secondo Luka Modric?

"Secondo me, fino a questa sera abbiamo fatto bene, soprattutto in campionato. Credo che il Milan che avete visto in campionato sia il vero Milan".