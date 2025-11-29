Bartesaghi: "Penso solo ad allenarmi e giocare a calcio. Ho la fiducia da parte di tutti"

Davide Bartesaghi, laterale rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Lazio 1-0. Queste le sue dichiarazioni: "Ho sempre detto che ho la fiducia da parte di squadra e staff, questo mi aiuta. Bisogna sempre migliorare partita dopo partita: lo faccio giocando e imparando dagli altri compagni. Siamo un bel gruppo e ci aiutiamo sempre. La base deve essere avere fiducia in noi stessi. Tutti mi danno un aiuto e una mano, anche io li aiuto e ci aiutiamo a vicenda".

Sulla sua famiglia che lo segue sempre: "È una soddisfazione enorme, mio papà e la mia famiglia mi stanno sempre vicini. Vado fiero di avere una famiglia così".

Sulla sua crescita: "Come ho detto altre volte, sono sempre sereno e credo sia il mio punto di forza. Anche quando parlo con i compagni o la famiglia glielo dico sempre. Devo continuare a fare così: penso solo ad allenarmi e a giocare a calcio, questo è l'importante".