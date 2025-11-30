L'ex Milan Thiaw a segno dopo 52 secondi: "Al Newcastle mi fanno sentire a casa"

Il Newcastle supera 4-1 l'Everton e lo fa nel segno di un bomber inaspettato: l'ex difensore del Milan, Malick Thiaw, ha messo infatti a segno una doppietta, con entrambe le reti arrivate su colpo di testa.

Al termine della sfida il centrale tedesco ha parlato ai microfoni di Sky Sports esternando la sua gioia per il traguardo raggiunto oggi: "Sono grato, è un momento incredibile per me. I tifosi del Newcastle mi hanno accolto come se fosse la mia nuova casa, quindi sono davvero grato".

Thiaw è il primo giocatore del Newcastle a segnare due colpi di testa in una partita di Premier League da quando ci era riuscito Georginio Wijnaldum contro il Norwich nell'ottobre 2015. È poi solamente il terzo giocatore del Newcastle a segnare due volte in una trasferta di Premier League nelle ultime 10 stagioni dopo Florian Lejeune nella sfida contro l'Everton nel 2020 e Fabian Schär contro l'Aston Villa nel 2024.

È da segnalare poi che la prima delle due reti messa a segno oggi nella partita stra-vinta dai suoi contro l'Everton è arrivata dopo appena 52 secondi dall'inizio del match: nessun altro giocatore nel corso dell'attuale stagione 2025/26 in Premier League è ancora riuscito a fare meglio.