Jimenez presto sarà riscattato dal Bournemouth: a guadagnarci saranno Milan e Real

Alex Jimenez si è trasferito in Premier League la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto dal Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il terzino diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Bournemouth a partire da questa settimana per una cifra di circa 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al 2031.

Non sarà però solo il Diavolo a incassare i 24,8 milioni di euro derivanti dalla sua cessione perché il Real Madrid avrà diritto al 50% della somma. Di conseguenza nelle casse dei rossoneri entreranno circa 12,4 milioni, comunque un compenso importante. In carriera vanta 34 presenze con il Milan, 18 gettoni e 4 gol con il Milan Futuro, 21 apparizioni e una rete con il Bournemouth e 7 partite con il Real Madrid Castiglia. Inoltre è sceso in campo 2 volte con la Spagna Under 21, 2 con l'Under 19, 9 con l'Under 17 e 3 con l'Under 15, con cui ha segnato una rete.