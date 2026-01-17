Milan e Juve, sentite Iraola: "Jimenez grande acquisto, Huijsen ha un livello molto alto"

Si è ritrovato un Bournemouth depauperato dai vari Semenyo, Huijsen, Zabarnyi, Solanke, Kerkez, ma Andoni Iraola non ha battuto ciglio e continua la sua strada in Premier League in una posizione comunque importante, il miglior avvio del club nel campionato inglese. "Ci aspettavamo una stagione complessa per tutte le perdite che avevamo avuto e, all’inizio, probabilmente abbiamo conquistato più punti di quanti ne meritassimo. Ci siamo trovati in una situazione che ci ha sorpreso, ma la stagione è lunga e ora stiamo faticando un po’ di più. Siamo comunque in una posizione privilegiata: 12 punti sopra la zona retrocessione", racconta l'allenatore delle Cherries.

In estate per tappare il buco sulla fascia destra la dirigenza del club inglese ha rilevato Alex Jimenez in prestito con obbligo di riscatto dal Milan - 18,5 milioni spetteranno ai rossoneri qualora il giocatore partirà titolare nel 50% delle gare: "È un grande acquisto. Ha giocato nelle giovanili del Real Madrid e poi è andato al Milan. Venire qui è una prova di maturità perché, sì, è la Premier, ma è una squadra più umile rispetto a quelle in cui è stato", spiega Iraola nell'intervista a MARCA. "È super giovane ed è molto meglio giocatore di quando è arrivato, ma ha qualità per continuare a crescere. Noi non gli metteremo un tetto".

Un commento infine su un ex Juventus, Dean Huijsen, finito invece al Real Madrid: "Dean è un giocatore molto maturo per la sua età, ma non dobbiamo dimenticare che ha ancora solo 20 anni. Sono sicuro che ci saranno giocatori nel Castilla (Primavera del Real, ndr) più grandi di lui", commenta il tecnico del Bournemouth. "In fondo ha solo un anno di esperienza nel calcio professionistico. Quindi, pur avendo un livello molto alto, che lo ha, è ancora in età in cui può commettere errori. È difficile perché il Real Madrid non ti permette molto margine di errore, ma sono convinto che abbiano preso un centrale per tutto il tempo che vogliono perché ha quel livello".