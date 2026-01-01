Milan, plusvalenza in vista da Jimenez. Ma la metà dei soldi andrà al Real Madrid

Alex Jimenez, anche da lontano, fa sorridere le casse del Milan. Il laterale spagnolo sta trovando spazio e visibilità a Bournemouth: per i rossoneri rischia di rimanere un what if, ma almeno porterà un po’ di soldi. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club inglese, che se l’è goduto anche nella prima rete in Premier segnata al Liverpool, ha infatti tutta l’intenzione di riscattarlo.

Dopo i 2 milioni incassati per il prestito oneroso, in estate potrebbero arrivare così circa 20 milioni, anche se non tutti al Milan. Il 50% del ricavato è infatti destinato al Real Madrid. Sarà comunque una plusvalenza significativa, utile per finanziare il mercato in entrata.

A Milanello, inoltre, non si respira aria di rimpianto: l’esplosione di Davide Bartesaghi e il recupero di Alexis Saelemaekers hanno compensato l’addio. Jimenez e il Milan, semplicemente, hanno smesso di viaggiare sulla stessa traiettoria. E alla fine, entrambi hanno trovato il modo di guadagnarci.