Milan, colpo di fulmine di Cardinale per Tresoldi: tentativo per gennaio, ma il Brugge alza il muro

La difesa innanzitutto, ma non solo: il mercato del Milan in vista di gennaio potrebbe regalare sorprese e nuovi investimenti, dopo quelli già fatti in estate per portare in rossonero Moreira, Ramos, Gila e Hutchinson. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Amorim non può mai rinunciare a Koni De Winter e Strahinja Pavlović. Gila è l’altro titolare e Tomori sarebbe la prima alternativa... ma Tomori è infortunato, come Gabbia. Restano Terracciano e Diawara.

Per quanto riguarda il rinforzo invernale, Gonçalo Inacio dello Sporting è stato l’obiettivo in estate ma dal Portogallo chiedevano 40 milioni e difficilmente il prezzo calerà a gennaio, fa notare oggi la Gazzetta dello Sport.

Cardinale innamorato di Tresoldi dopo i tre gol all'Inter

Capitolo attacco: il Milan in estate ha investito oltre 70 milioni in Gonçalo Ramos, operazione che oggi viene vista con un certo timore. Giusto dare tempo a Ramos ma Cardinale in queste settimane ha avuto un colpo di fulmine per Nicolò Tresoldi, che ha segnato tre gol all’Inter nel suo personale derby di Champions. Tresoldi è milanista dall’infanzia e non lo nasconde, il Milan gli darebbe volentieri la soddisfazione di giocare in rossonero ma il Bruges non vuole indebolirsi a metà stagione. In estate chiedeva 50 milioni.