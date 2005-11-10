Cassano: "Ibrahimovic è innamorato del Milan. Chi fa le scelte nel club è lui"

Nel corso della puntata di Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato del Milan: "Cardinale è sempre più presente, questo è fuori discussione, però io voglio sempre ricordare quando viene lui il capo e comanda. A capo c'è sempre una persona che ovviamente oggi non vuole apparire e non appare perché non gli frega niente, è stato un campione fenomenale, uno dei più grandi della storia come centravanti. Ricordiamoci che quando non c'è Cardinale, a capo fa Ibrahimovic, le scelte le fa Ibrahimovic, chi comanda è Ibrahimovic, chi fa tutto è Ibrahimovic. Quando c'è da parlare dell'allenatore, chi lo sceglie? È Ibrahimovic.

Poi ovviamente a lui non piace apparire, perché qualche volta che ha parlato qualcuno ha fatto il gioco delle tre carte imbrigliandolo un pochettino, facendolo anche innervosire, l'anno scorso, colpa eccetera eccetera. È sempre Ibrahimovic che comanda, anche quest'anno sceglie i giocatori, ha preso lui, l'allenatore l'ha preso lui. Perché Cardinale sarà il proprietario, ma col calcio non ha niente a che vedere, lui è un businessman meraviglioso, però di calcio non capisce niente. A capo fa sempre Ibrahimovic la parte tecnica, sotto di lui c'è tutto il resto. Cardinale è un businessman, è proprietario del Milan, ma ricordiamoci che a capo di tutta l'area tecnica è Ibrahimovic che comanda. Come la maggior parte dava la colpa a Ibra l'anno scorso che non ne azzeccava una, perché la scelta di Allegri....

C'è una cosa fondamentale che voglio dire ai tifosi del Milan: Ibra, se è dentro al Milan, lo fa con passione, perché non ha bisogno di guadagnare dei soldi. È ricchissimo, potrebbe fare tutto quello che vuole. Va a fare il mondiale, guadagna una barcata di soldi, fa gli sponsor, guadagna una barcata di soldi. Non ha bisogno di soldi. Se è nel Milan, è perché lui ha passione in tutte le squadre in cui lui ha giocato, fenomenali. Lui è innamorato del Milan".