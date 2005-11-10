Serie A, la Top 11 della 10ª giornata: Moreira è l'uomo copertina. Lontani, il futuro

Top 11 della 10ª giornata di Serie A che ha in Diego Moreira l'uomo copertina. Il belga è stato il mattatore del derby vinto dal Milan e che ha rimesso in corsa i rossoneri nella corsa al titolo. Nome a sorpresa quello di Sankhoun Diawara, schierato terzino sinistro da Ruben Amorim ed eccellente nella prestazione e nella personalità mostrata in una partita così importante. Nota di merito per Lukasz Skorupski che dopo un inizio complicato con qualche errore di troppo è salito finalmente in cattedra nel successo del Bologna, neutralizzando il rigore del possibile pareggio del Monza. Il Parma che espugna Bergamo ha due rappresentanti, il rinato Giovanni Fabbian e il giovanissimo Simone Lontani, destinato a grandi cose. Ma è la Roma la squadra più rappresentata con tre giocatori. Non potevano mancare la rivelazione Frosinone con Calvani e la Lazio capolista con Isaksen. Questo il 4-3-3 scelto da Tuttomercatoweb:

Lukasz Skorupski (Bologna) 7.5

Wesley (Roma) 7

Gabriele Calvani (Frosinone) 7

Evan Ndicka (Roma) 7

Sankhoun Diawara (Milan) 7

Giovanni Fabbian (Parma) 8

Bryan Cristante (Roma) 7.5

Lucas Da Cunha (Como) 7.5

Gustav Isaksen (Lazio) 7.5

Simone Lontani (Parma) 7.5

Diego Moreira (Milan) 8.5