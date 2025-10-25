Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
TUTTO mercato WEB
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Katia Serra. Riflettori puntati sull’ottava giornata di campionato con un focus speciale su Lazio-Juventus, match in programma domani sera. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni.
In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Fabrizio Ravanelli. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione relativa al futuro di Tudor e quello di Pioli.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Calcio femminile