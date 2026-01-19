Simonelli: "Nazionale? Anticiperemo il più possibile le gare della 30ª giornata". Dipende dalle coppe

Nel corso della conferenza stampa andata in scena a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A di oggi, il presidente Ezio Simonelli è tornato sul calendario del campionato e sulla possibilità di fare spazio alla Nazionale, dopo quello mancato per lo stage di febbraio: "Di sicuro la Lega cercherà di fare il possibile per anticipare le partite nella giornata prima del 26 di marzo, quando ci sarà la prima gara dei playoff a Bergamo. Tutto questo però passa dai calendari internazionali, dalla Champions... L'obiettivo è di mettere a disposizione di Gattuso i calciatori il prima possibile, però ci sono una serie di variabili che non dipendono da noi".

Le variabili… In questo caso dipendono soprattutto dalle gare europee delle formazioni italiane. La giornata di campionato in questione è la 30ª, in calendario nel weekend del 21/22 marzo, mentre da domenica inizia il periodo di rilascio obbligatorio e il 26 è in programma a Bergamo la semifinale playoff dell’Italia con l’Irlanda del Nord. L’idea, in Lega, è di anticipare più gare possibili al sabato o magari anche al venerdì, ma in realtà è difficile che siano così tante.

Quella settimana sono infatti in programma le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions, Europa e Conference League. La Champions non crea grandi problemi - si può giocare mercoledì e sabato -, ma Europa e Conference League sì: chi gioca il giovedì non può giocare il sabato. Il tema coinvolge diversi nazionali, dato che se andassero tutte avanti (come tutti si augurano), in ballo ci sono Bologna, Roma e Fiorentina, con le rispettive avversarie: nella giornata in questione, Lazio, Lecce e Inter. Soprattutto Fiorentina-Inter coinvolge tantissimi azzurri, e c’è anche il tema dei tanti nazionali all’estero, su cui la Lega non ha alcun potere di intervento. Insomma, un puzzle molto complesso, come al solito.

