Il 27 gennaio la Giornata della Memoria: le iniziative della Serie A nel 22° turno di campionato

Il 27 gennaio la Giornata della Memoria: le iniziative della Serie A nel 22° turno di campionato
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 15:45Altre Notizie
Ivan Cardia

In occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico e di tutti i deportati nei campi di concentramento, UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e Lega Calcio Serie A rinnovano il proprio impegno congiunto attraverso una campagna di sensibilizzazione che accompagnerà la 22ª giornata della Serie A Enilive 2025/2026, in programma da venerdì 23 a lunedì 26 gennaio.

Il 27 gennaio richiama l’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945, simbolo della fine di una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità. Commemorare le vittime dell’Olocausto significa tenere viva la Memoria, contrastare l’indifferenza e promuovere una riflessione consapevole, capace di trasmettere alle nuove generazioni i valori del rispetto, della dignità umana e della convivenza civile.

In tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi un video dedicato alla Giornata della Memoria, mentre in televisione andrà in onda la grafica “Noi Ricordiamo, ogni giorno. 27 gennaio – Giorno della Memoria” poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Inoltre, sarà applicata la patch UNAR sulle maglie "Keep Racism Out" indossate dalle bambine e dai bambini che accompagneranno in campo calciatori e arbitri durante il cerimoniale di gara.

Per garantire una diffusione coerente anche a livello internazionale, sono previste grafiche televisive specifiche per i broadcaster esteri, in linea con i principi UEFA di Solidarietà e Diritti, a conferma della dimensione universale dei valori promossi dall’iniziativa.

Prosegue così il percorso condiviso da UNAR e Lega Calcio Serie A, da anni impegnati nella promozione di una cultura del rispetto e nel contrasto a ogni forma di razzismo, antisemitismo, xenofobia e discriminazione, anche attraverso il linguaggio e la responsabilità sociale dello sport.

“Anche quest’anno UNAR celebra la Giornata della Memoria insieme a Lega Calcio Serie A per ribadire quanto sia fondamentale tenere vivo il ricordo delle vittime dell’Olocausto e trasformare la memoria in un impegno quotidiano – dichiara Mattia Peradotto, Direttore dell’UNAR –. Parlare a milioni di persone attraverso il calcio significa rafforzare una coscienza collettiva fondata sul rispetto dei diritti umani e sulla dignità di ogni individuo. La memoria non è solo un dovere morale, ma uno strumento essenziale di prevenzione: ricordare serve a riconoscere e contrastare, oggi, ogni forma di odio e discriminazione, soprattutto a tutela delle nuove generazioni e del futuro della nostra società”.

"La Giornata della Memoria rappresenta un momento imprescindibile di riflessione collettiva. La Lega Calcio Serie A si unisce al ricordo delle vittime dell’Olocausto e rinnova il proprio impegno nella promozione dei valori fondamentali della pace, del rispetto e dell’uguaglianza, dedicando anche quest’anno un turno di Campionato alla campagna ‘Noi Ricordiamo, ogni giorno’, realizzata su tutti i campi della Serie A Enilive insieme a UNAR – ha dichiarato Ezio Simonelli, Presidente della Lega Calcio Serie A –. Il passato deve essere un monito per il futuro soprattutto in questo momento storico che ci sta mostrando di nuovo preoccupanti episodi diffusi di antisemitismo: attraverso la forza comunicativa del calcio, capace di unire milioni di persone e di parlare direttamente alle nuove generazioni, vogliamo contribuire a mantenere viva la memoria di una delle più grandi tragedie dell’umanità, affinché l’odio e ogni forma di discriminazione non trovino mai più spazio nella nostra società".

