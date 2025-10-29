Grosso: "A volte ho la sensazione che si arbitrino i nomi delle squadre. Pairetto una garanzia"

C'è tanta polemica al momento in Italia per quanto riguarda gli arbitri e a Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è stato chiesto un parere sulla scelta di Pairetto, direttore di gara internazionale, per la sfida di domani contro il Cagliari: "Giochiamo in un campo dove in determinati momenti si crea tanto caos e avere un arbitro come Pairetto può essere una garanzia per entrambe le squadre. Non pensiamo mai agli arbitri, io ho fiducia, poi durante la gara mi prendo e battibecco un po', ma ho grande fiducia e grande stima nelle qualità degli arbitri. Delle volte quando ho una sensazione che si arbitrano i nomi delle squadre mi infastidisco, ma sono sensazioni sul momento, lo ripeto, abbiamo arbitri bravi che hanno grande personalità".

Lauriente e Cheddira giocheranno dal primo minuto?

"Risponderei se lo sapessi, ma mi voglio prendere tutto il tempo che ho a disposizione. Mi piace mandare in campo chi sento e vedo e ascolto anche che ha recuperato al massimo le energie. Abbiamo tanti ragazzi bravi all'interno della rosa, a volte cerco di dare continuità perché essendo un gruppo tanto nuovo c'è qualche certezza da trovare insieme, da andare a stuzzicare. Ha fatto dei nomi, poi ce ne sono tanti, ma siccome avrò 5 sostituzioni io quasi sempre ne ho fatte 5 e molto spesso le ho fatte con i giocatori offensivi, a prescindere da chi inizierà sarà importante anche chi entra".

