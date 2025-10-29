Lecce, ieri il Napoli e domenica la Fiorentina, ma non basta. Domani amichevole contro il Nardò

Lecce subito in campo questa mattina al Centro Sportivo di Martignano, all'indomani del ko contro il Napoli, per una seduta di allenamento in vista della gara con la Fiorentina, 10ª giornata della Serie A Enilive, in programma domenica alle 15:00 al “Franchi”. Alla sessione odierna hanno svolto un lavoro di scarico i giallorossi che hanno preso parte alla sfida con il Napoli.

Assente Jean mentre Pérez ha proseguito con il lavoro personalizzato. Sottil si è regolarmente allenato agli ordini di mister Di Francesco. Per la giornata di domani è in programma, nel pomeriggio al Via del Mare, un test amichevole con il Nardò a porte chiuse.