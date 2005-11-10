Milan, un dubbio per Amorim: fastidio alla spalla per Pavlovic. La situazione del difensore
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Andrea Piras
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Oggi alle 08:42Serie A
autore Andrea Piras
07.11.2026 08:42Serie A
Il difensore verrà provato nell'allenamento di questa mattina ma potrebbe anche stringere i denti visto l'importanza del match
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Un dubbio per mister Ruben Amorim. Il Milan si prepara ad affrontare la trasferta di Genova. Domani pomeriggio, i rossoneri scenderanno in campo al “Ferraris” per affrontare il Grifone di Daniele De Rossi in un match importantissimo per mettersi alle spalle la sconfitta in casa contro il Ferencvaros e dare continuità in campionato dopo il successo nel derby contro l’Inter.
La situazione
E il mister portoghese dovrà fare i conti con un fastidio alla spalla per Strahinja Pavlovic. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore è in forse per domani ma vista l’importanza della partita potrebbe anche essere schierato. Sarà decisivo l’allenamento di oggi per capire se il giocatore verrà convocato o meno.
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