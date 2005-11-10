"Fate come Pavlovic". Lo ha detto Amorim, il serbo è l'esempio che i giocatori devono seguire

Il Milan ha perso la partita e la faccia contro il Ferencvaros, palesando problemi di approccio alle partite quando mancano le motivazioni giuste. Ruben Amorim ha spiegato la situazione anche psicologica della squadra ai microfoni di Sky:

“È allenabile la testa? Forse ho fatto qualcosa di sbagliato in questi due giorni, ma non a livello mentale. Anche l’anno scorso questa squadra ha avuto problemi analoghi. Dobbiamo trovare una soluzione. Stasera non siamo stati pronti, non siamo stati coraggiosi. Se non vinciamo dobbiamo fare di tutto per ribaltarla e non l’abbiamo visto".

Il tecnico serbo ha chiaro un esempio da prendere per cercare di migliorare l'attitudine:



"Tutti devono allenarsi come Pavlovic. Lui è pronto a morire in allenamento. È un buon esempio. A volte quando i giocatori non partono dall’inizio hanno delle difficoltà. Ma non ci sono scuse, avremmo dovuto vincere anche con chi ha cominciato da titolare”.

Proprio Pavlovic è stato dispensato dalla partita, con Amorim che ha voluto farlo rifiatare. Prima della partita con gli ungheresi, il serbo aveva giocato tutte le partite, venendo tolto solamente negli ultimi 9 minuti della partita contro il Salisburgo, a risultato ampiamente acquisito. A Genova tornerà in campo, con lui altri titolari.