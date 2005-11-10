Milan, Pavlovic ha lavorato a parte: il difensore resta in dubbio per il Genoa

Piove sul bagnato per il Milan, che all'indomani del brutto ko contro il Ferencvaros in Europa League è tornato ad allenarsi senza Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo infatti ha svolto un lavoro personalizzato e resta in dubbio per la trasferta contro il Genoa, come riportato da MilanNews. La giornata di domani sarà decisiva per capire che cosa deciderà di fare lo staff medico con il difensore.

Senza di lui il Milan soffre

Per capire l'importanza che riveste Pavlovic in questa squadra basta guardare la partita di ieri, nella quale era assente. Anche il tecnico Amorim ha ricordato come l'ex Salisburgo debba diventare un riferimento: "Tutti devono allenarsi come Pavlovic. Lui è pronto a morire in allenamento. È un buon esempio. A volte quando i giocatori non partono dall’inizio hanno delle difficoltà. Ma non ci sono scuse, avremmo dovuto vincere anche con chi ha cominciato da titolare”.