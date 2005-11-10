Venuti: "Scelto l’Ascoli per l’interesse dimostrato nei miei confronti dopo un periodo difficile"

Dopo il pareggio casalingo contro il Palermo, il difensore dell'Ascoli Lorenzo Venuti ha parlato in conferenza stampa: "Ai punti avremmo meritato la vittoria, dispiace, ma questa partita ci dà tanta autostima, fare una gara del genere contro la prima in classifica ci fa credere ancor più in quello che facciamo quotidianamente. Il primo tempo è stato quasi perfetto, nella ripresa loro sono stati bravi i primi 10’, quando poi hanno pareggiato, ma la partita l’abbiamo fatta noi. L’occasione che ho avuto non si è concretizzata per una questione centimetri, è stata bella azione, speriamo che più avanti ci sarà un finale diverso.

Qui mi sto trovando benissimo, in primis grazie ai compagni, che mi hanno aiutato ad integrarmi al meglio, e poi grazie al Mister e allo staff che mi hanno aiutato a recuperare la condizione. Per noi è fondamentale il supporto del pubblico, qua in casa rappresenta il vero dodicesimo uomo, che si fa sentire e ci dà una mano e, quando sei stanco, ti fa fare la corsa in più spronandoti e incitandoti.

Ho scelto l’Ascoli per l’interesse dimostrato nei miei confronti dopo un periodo difficile, qui ho trovato ambizione, forte identità e un gruppo unito, quello di cui avevo bisogno dopo un periodo di inattività. L’obiettivo è sempre quello di mantenere la categoria, stiamo facendo grande campionato, non lo nego, ma dobbiamo essere focalizzati sull’obiettivo, questa pausa ci farà bene per continuare a mettere benzina nel motore".